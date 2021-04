Die Stadt kann bald mit dem Bau einer großen Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof beginnen. Die Anlage soll Platz für rund 300 Fahrräder bieten.

Darüber hat Beigeordneter Bernhard Adams (parteilos) im Bauausschuss sowie in einem RHEINPFALZ-Gespräch informiert. Die Stadt habe für das Projekt einen Förderbescheid in Höhe von 291.000 Euro bekommen. „Damit beträgt die Fördersumme 90 Prozent, wir gehen jetzt an die Umsetzung.“

Außerdem möchte die Stadt die Bedingungen für Fahrradfahrer an der B 39 verbessern. Rainer Grund-Marquardt (Grüne) hatte im Bauausschuss den Umbau der Talstraße samt Schaffung eines Radstreifens gelobt. Allerdings gebe es auf der Strecke Richtung Innenstadt eine Lücke, auf der Radfahrer ohne Schutzstreifen fahren müssten, was sehr gefährlich sei, so Grund-Marquardt. Adams stimmte der Analyse zu und betonte: „Wir sind dran.“ Da es sich um eine Bundesstraße handele, könne die Stadt nicht auf eigene Faust handeln, sondern müsse sich mit dem Landesbetrieb Mobilität abstimmen. „Dieser Prozess läuft noch.“ Adams hofft auf eine baldige Erlaubnis, dann wolle die Stadt für Markierungen sorgen.