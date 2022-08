25 Absperrzäune und 18 Fußplatten, die in Maikammer am Sonntag, 21. August, wegen des Pfälzer Gartenmarktes aufgestellt worden waren, sind gestohlen worden. Laut Polizei gibt es Zeugenaussagen, denen zufolge die Zäune und Fußplatten zwischen 20 und 21 Uhr von zwei Männern mit Warnwesten abgebaut und auf einen weißen Pritschenwagen geladen wurden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.