Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag sechs Absperrgitter von der Baustelle in der Talstraße in Neustadt gestohlen. Sie standen im Bereich des Stadionbads. Nach Angaben der Polizei konnten die Täter diese vermutlich mit einem Transporter oder einen Anhänger wegfahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321/8540 zu melden.