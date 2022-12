Eine Lachen-Speyerdorferin ist mächtig angefressen. Bereits zum zweiten Mal seit Ende August ist ihren Angaben zufolge auf dem Grab ihrer Eltern auf dem Friedhof im Weindorf eine kleine Deko-Figur gestohlen worden. Die Frau, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte, beschreibt die Figur: „Es handelt sich um ein kleines Herz, etwa zehn Zentimeter, mit zwei mit Matrosenmützen geschmückten Möwen. Darauf befindet sich die Aufschrift Moin.“ Ihre kürzlich verstorbene Mutter habe die Nordsee sehr gemocht: „Ich verknüpfe damit schöne Erinnerungen und somit einen hohen ideellen Wert.“ Umso ärgerlicher seien die Diebstähle: „Ich finde es absolut geschmack- und pietätlos, Gegenstände vom Grab geliebter Menschen mitgehen zu lassen und bitte den Dieb, diese wieder hinzustellen.“ Ortsvorsteher Claus Schick weiß wie die Bürgerin, dass es auf dem Friedhof immer wieder zu Diebstählen kommt – es wurden auch schon Blumengestecke entwendet. Auch Schick hat dafür nur einen Ausdruck: „Pietätlos. Wie kommt jemand nur auf so eine Idee?“ Etwas tun könne die Ortspolitik aber nicht, da müsste man die Täter schon direkt erwischen. Die Neustadter Polizei sagt auf Anfrage, dass ihr aktuell keine Anzeigen mit Diebstählen vom Friedhof Lachen-Speyerdorf vorliegen. Ihr Appell an Betroffene: auf jeden Fall Anzeige erstatten. Denn dann habe die Polizei die Information und könne reagieren.