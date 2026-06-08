Zum Abschied versammelte das diesjährige Hambacher Musikfest noch einmal (fast) alle seiner renommierten Gäste in einem Programm – mit Schwerpunkt auf der Moderne.

Einleitend präsentierten Laura Ruiz Ferreres (Klarinette), Oliver Triendl (Klavier) und das Mandelring Quartett Sergej Prokofjews „Ouvertüre über hebräische Themen“ c-Moll op. 34, entstanden kurz nach dem Ersten Weltkrieg in New York. Die orientalischen Fragmente dieses beliebten Klezmerstücks sind komplett einem Kosmos aus Harmonisch-Moll einverleibt. Trotzdem bewirken sie modale Bewegungen, die einzelne Passagen wie Fenster öffnen. Dazu gehört eine charakteristische Rückung um einen Ganzton, wie sie auch in Beethovens „Waldstein“-Sonate als „Doppelsubdominante“ auftritt. Dieser Mischung aus Leidenschaft und ritualisierender „Coolness“ verlieh die Solistin genau das passende dunkle Timbre, in den emsig-geschwinden Feinstrukturen zupackenden Biss.

Auf die Akustik des Saals hin war das Ensemble effektiv ausdifferenziert, das Streichquartett schimmernd in seiner geschätzten, zart fühlenden Resonanz zuzüglich humoristischer Spitzen. In diesem Teppich waltete das Klavier amalgamierend, weich und obertonreich – ein Matte Painting zu den beseelten Kantilenen des hohen Cellos und der Primgeige.

Ausdrucksmittel der Vergangenheit

Zentral im Programm platziert, folgte Stefan Heuckes viersätziges Quintett für Flöte, Harfe und Streichtrio. Der Komponist hatte während der Umbauten schon „vorgewarnt“, dass das Opus nicht so schockierend avantgardistisch daherkomme, wie man dies von einem noch lebenden Meister erwarten möge. Komponiert als „Vorstudie“ zu einem Opernzyklus auf Thomas Manns „Joseph und seine Brüder“ sei es von der Charakterisierung des Titelhelden inspiriert, von dessen Anmut und jugendlicher „Verschmitztheit“.

Etwas „Biblisches“ ließ sich gar gleich zu Anfang im Gebrauch des Hidschaz-Tetrachors erkennen. Während das Mandelring Quartett primär homophon im Hintergrund agierte, dominierten Pirmin Grehl (Flöte) und Sivan Magen (Harfe) die lebhafte, zeitweise virtuose Interpretation. In aller Bewusstheit routiniert, im lichten Kolorit geradezu „französisch“, bedient sich Heucke zahlreicher Ausdrucksmittel der Vergangenheit: konventionelles Satzbild, Sequenztechniken und Schlüsse in Dur, oktavierte Paarungen in wechselnden Formationen, die einen Überfluss an Parallelen insbesondere zum Repertoire der klassischen Moderne herstellen, die in der Psychologisierung bisweilen an das Hollywood der Schwarzweißära erinnern.

Intensives Panorama

Nach der Pause spielten Laura Ruiz Ferreres, Nanette Schmidt und Oliver Triendl Aram Chatschaturjans Trio für Klarinette, Violine und Klavier als intensives Panorama zwischen Folklore und individueller Entgrenzung. Die Form wogt innerlich hin und her, so dass die Stimmen, gleichsam aufgewirbelt, in diffizilen Ornamenten selbstständige Bahnen beschreiben, ehe sie in den Schwerpunkten wieder aufeinandertreffen. An diesen perfekt abgestimmten Konversationen berührten indes vor allem die eingeschobenen „Monologe“, denen der Komponist ausführlichen Platz gewidmet hat. Im Anschluss an wohltönende Momente der Weite kulminierte die Darbietung in kraftvollen Maxima – im ersten Satz mit umfassenden Arpeggi und Glockenklängen, im Finale – nach „kaukasischer“ Art – vollblütig, in parallelen Quarten.

So gerne man über manchen Allgemeinplatz in Chatschaturjans Melodik hinwegsieht, scheinen doch zentrale Aspekte in Camille Saint-Saëns Trompeten-Septett in Es-Dur op. 65 – dem Beschluss des Abends und damit des Festivals – eher Geschmackssache. Seine Perioden klemmen zwischen viertaktigen Gitterstäben, der Humor ist gar einen Schuss zu diskret, so dass nicht immer hervorbricht, was an den altmeisterlichen Texturen und barocken Referenzen ernst gemeint sei und was nicht.

Mustergültige Darbietung

In einer Zeit (1879-80), als sich die Chromatik in der Instrumentaltechnik längst durchgesetzt hat, beschwört der Solopart kaum mehr als das „Tatütata“ aus dem Spritzenhaus. Auf seine Kosten kam man dennoch, dank der mitreißenden, mustergültigen Darbietung: Jörge Becker hatte mit seiner Monke-Trompete plus Überblasklappe unzweifelbar seinen Spaß daran und imponierte mit souveränen Registern – in der Schlusskadenz bis zum hohen Es. Das munter-pathetische Treiben, begleitet vom Streichquartett, Jens Veeser am Kontrabass und Pianist, bündelte sich immer wieder in prallen Akkordschlägen – ein Ereignis voller Übermut und Musizierlust. Bravi!