Bei der Georg-von-Neumayer-Realschule plus sind am Freitagabend die Absolventen der neunten und zehnten Klassen verabschiedet worden. Insgesamt bekamen 85 Schüler ihre Abschlusszeugnisse – laut Schulleitung 43 Neuntklässler (Berufsreife) und 42 Zehntklässler (Mittlere Reife).Der Schule zufolge möchten 29 Schüler nun eine Ausbildung beginnen, 13 wechseln aufs Gymnasium mit dem Ziel Abitur, alle anderen Absolventen gehen auf Berufsbildende Schulen und streben dort verschiedene Zweige und Schwerpunkte an. Das Programm am Freitagabend umfasste mehrere Beiträge. „Ticket to Future“ (Fahrkarte in die Zukunft), lautete das Motto der Feierstunde. Zudem sind nach der Übergabe der Zeugnisse 16 Schüler für ihre Leistungen geehrt worden:

Preisträgerinnen für vorbildliches Verhalten und beispielhaften Einsatz: Lea-Marie Fritsch und Sophie Niedballa (beide zehnte Klasse)

Bestes Zeugnis der drei neunten Klassen: Rojan Kasem, Tyrese Leuppert und Tracy Burger

Bestes Zeugnis der zwei zehnten Klassen: Thomas Kissel und Smilla Hölzemann

Preise des Fördervereins für besondere Leistungen: Thomas Kissel (zehnte Klasse/Gesellschaftslehre), Aminat Daudov (neunte Klasse/Kunst), Smilla Hölzemann (zehnte Klasse/Naturwissenschaften), Thomas Kissel (zehnte Klasse/Sprachen), Duc Viet Linh Vu (neunte Klasse/Mathematik)

Sonderpreis der deutsch-französischen Gesellschaft: Suzan Zeciraj (zehnte Klasse)

Sonderpreis des Fördervereins für vorbildliche schulische Entwicklung: Mohamed Abdiqadir, Fatah Abdi (neunte Klasse)

Sonderpreis des Fördervereins für gelungene Integration: Leonit Lakna (neunte Klasse)

Europapreis: Sophie Niedballa (zehnte Klasse).