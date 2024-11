Das Martinus-Weinfest in St. Martin beendet die Weinfestsaison in der Pfalz. Von Freitag, 8. November, bis Sonntag, 10. November, soll die Traditionsveranstaltung nicht nur mit guten Tropfen und Pfälzer Spezialitäten, sondern auch mit sportlichen Herausforderungen zahlreiche Besucher anziehen.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, wird Ortsbürgermeister Timo Glaser das Fest am Freitag, 19 Uhr, im Hof der „Alten Kellerei“ offiziell eröffnen. Beim Anstich des vom Ausschank „Die Kellerei“ gestifteten Festweins werden die St. Martiner Weinprinzessin Klaudia I. und der Namensgeber des Festes, der Heilige Martin, anwesend sein. Die KAB-Blaskapelle St. Martin begleitet die Eröffnung musikalisch.

Am Samstag veranstaltet dann der TuS St. Martin den 43. Martinslauf. Die Strecke führt durch den historischen Ortskern. Um 13.30 Uhr startet laut Mitteilung der Schüler- und Jugendlauf (rund 1,2 beziehungsweise 2,4 Kilometer), um 14 Uhr der Hauptlauf (rund 7,2 Kilometer). Erstmals findet auch ein Staffel-Lauf statt. Die Anmeldung für die Läufe ist online unter br-timing.de möglich.

Die TuS AH-Fußballabteilung, der Ausschank „Zum Fässel“ und das „Alte Schlößchen“ bieten in der Maikammer Straße Ausschankstellen an. Erstmals beteiligt sich „Lovely Things“ in der Edenkobener Straße mit alkoholfreien Wein- und Glühweinspezialitäten am Martinus-Weinfest. Der Weinbauverein St. Martin bietet wieder eine Premium-Weinprobe in der Kulturscheune an. Die KAB-Blaskapelle spielt im Weingut Raabe in der Emserstraße und die Kaffeestube des TuS St. Martin ist im Weingut Aloisiushof in der Mühlstraße zu finden.

Wie die Gemeindeverwaltung weiter mitteilte, startet am Martinstag, also am Montag, 11. November, um 9.45 Uhr eine feierliche Prozession, bei dem die aus Eichenholz geschnitzte Martinus-Statue zur Kirche getragen wird. Auf den Erntedankgottesdienst und das Festamt folgt die Überbringung der Statue in das Weingut Altes Schlößchen. Nachmittags öffnen der Weinbauverein in der Kulturscheune und die Kaffeestube im Weingut Aloisiushof nochmals ihre Tore. Um 18 Uhr beginnt nach einer Einstimmung in der Kirche der Laternenumzug für die Kinder. Im Anschluss findet in der Kirchstraße das „Martinusspiel“ der Laienspielgruppe St. Martin statt, bevor die Verlosung von elf Gänse-Menüs startet. Lose werden an den Haustüren verkauft oder können in der Tourist-Info erworben werden.

Zum Weinfest wird der Palatina-Bus samstags – außer den planmäßigen Zeiten – zusätzlich von St. Martin bis Neustadt Hauptbahnhof fahren. Die Fahrpläne sind an allen Ausschankstellen einsehbar.