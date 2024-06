Das Ende einer Legislaturperiode ist ein besonderer Moment. Das war auch am Donnerstagabend im Stadtrat spürbar. Die Pflichtaufgaben wurden erfüllt, aber so kurz vor der Wahl am Sonntag war niemand in Stimmung für politischen Schlagabtausch. Stattdessen entschied man sich zu einer Runde Abschiedskuscheln. Federführend war dabei Bürgermeister Stefan Ulrich. Er vertrat als Sitzungsleiter Oberbürgermeister Marc Weigel, der auf dem Hambacher Schloss bei der Konferenz der Umweltminister war. Ulrich sorgte für den letzten großen Lacher und Applaus im Rat: Als er dem Offenen Kanal für die Liveübertragung der Sitzungen dankte und anmerkte: „Es gibt sogar eine Fangruppe. Sie ist mir namentlich bekannt.“ Da johlten alle. Was für ein Ansporn für die nächsten fünf Jahre. Fans hat schließlich jeder gerne. Da fragte auch keiner, wie groß der Fanclub denn ist und in welcher Form er die Sitzungen zelebriert.