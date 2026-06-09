In einer gemeinsamen Trauerfeier werden am Freitag, 12. Juni, Sternenkinder auf dem Hauptfriedhof beigesetzt. Zweimal jährlich finden die Sammelbestattungen statt.

Von Sternenkindern spricht man nach Fehlgeburten, nach Schwangerschaftsabbrüchen und bei jenen Kindern, die nur kurze Zeit lebten. Treffpunkt für die Feier um 17 Uhr ist die Trauerhalle. Im vergangenen Herbst fand die erste Sammelbestattung auf dem Hauptfriedhof statt. Dort wurde zu Ehren der Sternenkinder eine Stele errichtet. Zuvor wurden sie in einem Gemeinschaftsgrab in Landau beigesetzt.

Die Anzahl an Sternenkindern ist jedes Jahr hoch. Alleine im Krankenhaus Hetzelstift werden jährlich etwa 60 Fälle gezählt. Nicht eingerechnet sind die anonymen Fälle ohne Krankenhausaufenthalt.

In der Trauer verbunden

Ines Sassenberg ist eine von vier Frauen, die sich ehrenamtlich für die würdige Bestattung von Sternenkinder engagiert. Sie beschreibt den Ablauf der Trauerfeier: „Ab 17 Uhr treffen wir uns in der Trauerhalle. Dort werden die Namen der Sternenkinder verlesen und für sie Kerzen entzündet.“ Anschließend wird an der Stele auf dem Hauptfriedhof die Sammelurne beigesetzt.

Ein Abschluss für Angehörige findet im Bestattungshaus Beil statt. Im Austausch und Beisammensein entstehe eine Verbundenheit mit dem Sternenkind und auch mit den Familien, die ähnliches erlebt hätten, so die Initiatorin. „Es ist wichtig, in der Trauerarbeit Verbündete zu haben.“ Die Gedenkfeier ist religionsfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sassenberg betont: „Jeder, der gedenken möchte, ist herzlich willkommen.“

Kontakt

Ines Sassenberg ist unter Telefon 0171 5570461 zu erreichen.