Über 50 Jahre ist das Sportgelände an der Haidmühle das Vereinsgelände des VfL Neustadt. Zur neuen Saison kehrt der Traditionsclub ins Stadion im Schöntal zurück. Dort war der frühere Fußball-Erstligist zuvor beheimatet.

VfL-Vorsitzender Andreas Barth und Eduard Neu haben ein umfangreiches Programm für die Abschiedsfeier am Wochenende zusammengestellt. Los geht es bereits am Freitag, 18.30 Uhr, mit einem Elfmeterturnier. „Zwei Wochen nach der Ausschreibung war dieses ausgebucht. Zehn Teams mussten wir auf die Warteliste setzen. Mit solch einem großen Interesse hatten wir nicht gerechnet“, informierte Eduard Neu stolz. Außerdem werde der frühere VfL-Stürmer Günter Göring, der nach dessen aktiver Karriere auch lange als Vorstandsmitglied Verantwortung übernahm, dem Verein am Freitagabend einen Defibrillator schenken.

Letztes Spiel vor Umzug ins Stadion

Weiter geht es am Samstag, 10 Uhr, mit einem Kinderfest. Dazu würden eine Hüpfburg und ein Fußball-Parcours aufgebaut. Neben weiteren Aktionen werde auch ein Überraschungsgast erwartet und eine Tombola ausgerichtet. Bevor der Samstag ab 19 Uhr mit einer Party mit der Band Revoc ausklingt, steht um 16 Uhr noch ein Abschiedsspiel auf dem Programm. Auf dem Platz begegnen werden sich der VfL Neustadt und die „VfL AllStars“. „Vom VfL läuft eine Kombination aus der Ersten und Zweiten Mannschaft auf. Dabei werden vorrangig Spieler mit einer langen VfL-Vergangenheit eingesetzt“, informierte Neu.

Die „VfL AllStars“, bei denen der frühere Regionalligaspieler Torsten Conrad als Trainer an der Seitenlinie stehen wird, setzen sich aus Spielern verschiedener Generationen zusammen. Folgende frühere VfL-Spieler haben dafür zugesagt: Andreas Ackermann, Christian Bayer, Tekin Erciyas, Alexander Hausch, Werner Helbig, Christian Herzog, Niels Horbach, Marco Hübel, Mustafa Keklik, Stephan Keßler, Andreas Maier, Kao Migdal, Jan Orlemann, Fabian Ortlieb, Noel Rapp, Christian Rebres, Manuel Sailis Dennis Schönung, Arthur Schopf, Florian Schwertl, Thomas Stephan und Farouk Zalif.