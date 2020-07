Es schwingt in diesem Tagen viel Wehmut mit – bei Kunden, bei Domenico und Jasmina Ferrari und ihren beiden Söhnen Noah und Gioele, die in der Hintergasse auch aufgewachsen sind. 20 Jahre führte die Familie das Feinkostlädchen in der Altstadt. Am 25. Juli gibt es ab 17 Uhr den letzten Aperitivo.

Wer Essen serviert und Alkohol ausschenkt, muss drei Toiletten zur Verfügung stellen. Das war in den Räumen in der Hintergasse nicht gegeben. Ein Mitbewerber zeigte sie bei der Stadt an. Den Ferraris wurde der eigene Erfolg zum Verhängnis. Nur mit einer Ausnahmegenehmigung war zuletzt noch der Betrieb möglich. Der 43-jährige italienische Koch, der mit 15 Jahren aus Mandatoriccio in Kalabrien nach Deutschland kam, hätte sogar in die Toiletten investiert, aber der Vermieter legte sein Veto ein.

Catering vom Spargelhof

Auf der Suche nach einem neuen Standort in der Altstadt ist Ferrari noch nicht fündig geworden. Deshalb bezieht er ab August die Großküche des Spargelhofes von Ralf Christ in der Turenne-Kaserne, um die Kunden vorerst nur mit seinem Catering-Service zu bedienen.

„Wir möchten wiederkommen, viele Kunden sind gute Freunde geworden, sie werden uns fehlen“, sagt Jasmina Ferrari. Ehemann Domenico freut sich, dass er auch beim Catering in lächelnde Gesichter schaut, die signalisieren sollen, dass er seine Kochkunst beherrscht. „Wir waren zu Hause drei Jungs und drei Mädchen, die alle bei der Mama in der Küche helfen durften“, ist ihm seine Leidenschaft in die Wiege gelegt worden.