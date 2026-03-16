Das „Heimspiel 15“ am Samstag wird das letzte gewesen sein.

„Gute Aussichten“ hieß das 2004 von Josefine Raab und Stefan Becht gegründete Fotoprojekt schon, bevor die beiden 2011 in Neustadt ihre Zelte aufschlugen. Sehr gute Aussichten hatten sie dann 15 Jahre lang vom Haardter Schloss aus auf die Rheinebene. Damit ist jetzt Schluss. Am Samstag war „Abschiedsparty“. Aber es gilt auch hier: Jedem Ende liegt ein neuer Anfang inne.

Stefan Becht erzählte schon bei früherer Gelegenheit einmal die Anekdote: Als sie sich 2011 von Frankfurt und Wiesbaden aus auf die Suche nach einem Domizil in Neustadt begaben, war eigentlich ein Kaufobjekt das Ziel der Begierde. Doch durch Zufall seien sie auf einer Website mit Mietangeboten gelandet und so auf die hochherrschaftliche Gründerzeit-Villa gestoßen, die 1876 ein BASF-Direktor am Rande des Haardter Schlossplateaus hatte errichten lassen. Wenn sie jetzt Ende April auf die andere Seite des Neustadter Talausgangs, in die Mozartstraße, umziehen, bleiben sie architektonisch in der gleichen Epoche, haben wohl auch weiterhin eine schöne Panorama-Sicht, sind nun aber stolze Eigentümer – nur steht dafür auch weniger Platz zur Verfügung. Das „Heimspiel 15“ am Samstag wird daher das letzte gewesen sein.

Überrascht vom großen Andrang

Es unterschied sich dabei deutlich von seinen 14 Vorläufern. Wurden dort zumeist mehrere Preisträger(innen) des „Gute Aussichten“-Wettbewerbs für junge Fotografie mit ihren ausgezeichneten Serien präsentiert, hatte die Veranstaltung diesmal eher die Anmutung eines kleinen Flohmarkts. Bildbände ganz bunten Inhalts waren im Angebot, aber auch Plakate, Fotografien, Kunst. Vom großen Andrang war Stefan Becht überrascht – und ebenso auch davon, dass jetzt viele gewissermaßen „auf den letzten Drücker“ die Gelegenheit nutzen wollten, dem als gemeinnützige GmbH organisierten Fotoprojekt einen Besuch abzustatten. Auch mit dem „Abverkauf“ zeigte sich Becht – im Nachgang befragt – zufrieden, auch wenn er bekennt: „Wir hätten gerne noch viel mehr weggegeben.“

Die Besucher(innen) kamen dabei keineswegs nur aus Neustadt: Aus Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln waren einige angereist. Man sah Fotografen, Künstler, Sammler (m/w/d). Es sei ihnen bei den „Heimspielen“ ja immer auch darum gegangen zu zeigen: Wir sind hier, sagt Becht. Das sei aber nur in Teilen gelungen. Gefehlt habe vor allem das „Fußvolk“, was vielleicht auch etwas an dem abgehobenen Standort gelegen habe.

Ein großes Festival im September in Neustadt

Um daran etwas zu ändern, wird sich „Gute Aussichten“ schon bald gewissermaßen „unters Volk“ mischen – mit einem Festival, das von 10.-13. September in Neustadt und Umgebung die Bereiche Fotografie, Poesie und KI zusammenbringen will. Im Boot sind zahlreiche Partner, die vielleicht nicht ganz so viel Schwellenangst erzeugen: das Roxy-Kino zum Beispiel, die Internationale Schule oder die Soku. Dort solle am 12. September im Außenbereich eine Art „KI-Party“ starten, mit dem Schweizer Musiker und Fotografen Werner Widmer aka „Blues Max“ und dem deutschen Schriftsteller Franz Dobler, berichtet Becht. In der Galerie von Ingrid Bürgy-de Ruijter werden KI-Bilder des Filmemachers Alexander Kluge aus dessen Buch „Der Konjunktiv der Bilder“ zu sehen sein. Das Hambacher Schloss, das Künstlerhaus Edenkoben und das Kunstmuseum Karlsruhe sind einige der weiteren Beteiligten. Und natürlich geht auch der nationale und internationale Ausstellungsbetrieb des „Gute Aussichten“-Projekts mit Headquarter Neustadt weiter: Koblenz, München und Hamburg sind hier die nächsten Stationen.