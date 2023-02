Der Abriss an der Ecke Kirchstraße/Schlossstraße hat begonnen. An der Stelle in der Ortsmitte Kirrweiler soll eine Seniorenwohnanlage mit einer Wohn-Pflege-Gemeinschaft, sieben Servicewohnungen (Betreutes Wohnen), einem Begegnungszentrum für das ganze Dorf und einem Mehrzweckraum für Gesundheitsangebote entstehen. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Senioren aus Kirrweiler im Ort bleiben können. Aber auch junge Familien sollen ihren Platz finden. Bauträgerin ist eine Bauherrengemeinschaft, die aus der Gemeinnützigen Siedlungswerk Speyer GmbH (GSW) und der Herta-Kuhn-Stiftung besteht. Die Namensgeberin der Stiftung hatte unter anderem die Grundstücke gekauft, auf denen das Projekt entstehen soll. Baubeginn soll Ende März/Anfang April sein, informierte Ortsbürgermeister Rolf Metzger.