Auf der Hambacher Höhe läuft ein spannendes Bauprojekt. Für über vier Millionen Euro entsteht eine neue katholische Kita. Zugleich bekommt die Pfarrei St. Pius neue Gemeinderäume. Warum die Stadt Neustadt dabei viel Geld in die Hand nimmt.

Das Kirchengelände von St. Pius in der Max-Slevogt-Straße gleicht einer Großbaustelle. Die katholische Pfarrei muss zwei Bauvorhaben stemmen. Zum einen wird das Gebäude neben der Kirche abgerissen. Es beherbergte bis vergangenes Jahr im Erdgeschoss die katholische Kita St. Pius mit drei Gruppen und im Obergeschoss das Pfarrheim. Das gut 50 Jahre alte Gebäude wird durch einen Neubau ersetzt. Die Kita wird dort dann mehr Platz haben, kann auf fünf Gruppen erweitern und dann insgesamt 110 Kinder betreuen.

Nur das Schild weist noch darauf hin, dass in diesem Gebäude einmal eine Kita war. Foto: ax

Die zweite Baustelle der Pfarrei ist etwas versteckt, aber für die Gemeinde nicht weniger wichtig, wie Wolfgang Rühle vom Verwaltungsrat betont. Er teilt sich mit Peter Poganiuch die ehrenamtliche Organisation des Großprojekts. „Wir sind regelmäßig vor Ort, schauen, dass alles wie besprochen läuft und koordinieren die verschiedenen Arbeiten“, so Rühle. Im hinteren Bereich, in der sogenannten Unterkirche, wird Platz für das Pfarrheim geschaffen. Es war die vergangenen 35 Jahre im Obergeschoss des Kita-Gebäudes untergebracht.

Notausgang eingebaut

Mit dem Pfarrheim-Umzug erfüllt die Gemeinde eine Forderung des Bistums Speyer, dass Flächen reduziert werden sollen. Auf der Hambacher Höhe verkleinert sich die Gemeinde von 495 auf 165 Quadratmeter. Damit künftig alle Gemeindemitglieder die neuen Räume gut nutzen und erreichen können, wird der Weg, der links am Kirchengebäude entlangführt, noch modernisiert und barrierefrei. Auf der Rückseite der Kirche angekommen, zeigt Rühle auf eine Tür. „Wir mussten aufgrund der neuen Nutzung einen Notausgang einbauen“, so Rühle. Wo sich bisher eine Kapelle und Priesterräume befanden, sind nun schon die neuen Gemeinderäume zu erkennen. Es wird einen größeren Raum für Veranstaltungen geben, in dem 40 bis 50 Personen Platz finden. Außerdem schon angelegt: Lagerräume, die neue Küche sowie die Toiletten. Demnächst wird der Estrich verlegt. Danach kann alles fertiggestellt werden. „Die Küche haben wir im alten Pfarrheim abgebaut und bauen sie in den neuen Räumen wieder ein. Mit dem Wiederverwenden wollen wir Geld sparen“, sagt Rühle.

Blick über die Hecke: Das Gebäude steht noch, derzeit wird es entkernt. Foto: ax

Zugleich wird die Großbaustelle genutzt, um die ganze Ver- und Entsorgung zu modernisieren. Bisher gab es jeweils nur eine Leitung für Gas, Wasser, Strom für Kirche sowie Kita/Pfarrheim. „Künftig wird es zwei getrennte Anschlüsse für die Kita und die Kirche geben“, sagt Rühle. Und auch die Heizung in der Kirche werde dann über zwei Kreisläufe verfügen: „So können wir Kirche und neues Pfarrheim unabhängig voneinander heizen und alles von daheim aus steuern.“ Es sei wichtig, dass alles energieeffizient und modern werde. Daher entsteht die neue Kita auch in Holzbauweise, bekommt eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe. Rühle hofft, dass die neuen Gemeinderäume bis Ende März fertig sind. Der Umbau der Unterkirche kostet die Gemeinde rund 260.00 Euro.

Bau startet im Mai

Bei der neuen Kita ist da noch mehr Geduld gefragt, wobei dieses Vorhaben ja auch deutlich aufwendiger ist. Das zeigen schon die Kosten: 4,3 Millionen Euro. Laut Rühle gab es keine Alternative zum Abriss des bestehenden Gebäudes. „Es war nicht energieeffizient, durchs Dach drang Regen ein, und wir hätten nicht erweitern können.“ Das Gebäude steht zwar noch, wird aktuell aber entkernt. Dabei wird alles abgeschraubt und demontiert und dann über Container entsorgt. Der Abriss soll in Kürze starten. Rühle zufolge soll mit dem Bau der neuen Kita im Mai begonnen werden. „Der Abriss des alten Gebäudes erfolgt bis auf die Grundmauern. Die Grundmauern dienen dann als Fundament, auf das die Bodenplatte für den Neubau gegossen wird“, erläutert Rühle. Auch dieses Vorgehen reduziere Kosten. Läuft alles nach Plan, ist die neue Kita im Juni 2024 fertig.

Vor dem alten Gebäude wird Bauschutt gelagert. Foto: ax

Bis dahin findet der Kitabetrieb im Pfarrheim St. Jakobus in Hambach statt. Der Umzug habe gut funktioniert – vor allem auch, weil so viele Eltern mitgeholfen hätten. Mit Blick auf das nahende Frühjahr stehe noch etwas Arbeit in St. Jakobus an: „Wir rüsten noch den Spielplatz nach.“ Rühle betont: „Das Projekt macht Spaß. Denn es entsteht etwas, was gebraucht wird.“

Projekt hilft Stadt und Kirche

Zudem ist es ein Vorhaben, das Stadt und Pfarrei hilft. Daher zahlt die Stadt den 4,3 Millionen Euro teuren Kita-Bau, denn sie braucht die zusätzlichen Plätze, während die Kirchengemeinde alles plant. „Wir helfen uns wechselseitig“, ist Rühle überzeugt. Wichtig sei der Fortbestand der Kita und dass die Gemeinde die Sparauflagen des Bistums erfüllen könne. Für Baudezernent Bernhard Adams geht es ebenfalls um ein „gemeinsames Anliegen, denn das Engagement der katholischen Kirche als Träger entlastet uns als Stadt, speziell unser Gebäudemanagement.“ Adams betont: „Das Kooperationsprojekt ist willkommen und gelungen – Kooperation deshalb, weil die Stadt ja den Löwenanteil der Kosten schultert.“ Die kirchlichen Kitas seien eine wichtige Ergänzung zu den 14 kommunalen Kitas in Neustadt. Adams: „Parallel bauen wir selbst und über die Wohnungsbaugesellschaft ja auch neue Kita-Plätze.“ Ein Vertrag sorgt für Sicherheit: Denn die Kirche hat sich verpflichtet, die Kita 30 Jahre lang zu betreiben.