Die Kulturabteilung bietet in ihrer Abo-Reihe den Klassiker „Der Raub der Sabinerinnen ... geht schief“ in einer Produktion der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig an.

Professor Gollwitz, den finanzielle und familiäre Sorgen plagen, ist seit seiner Jugend der Theaterleidenschaft verfallen, was er jedoch geheim hält. Eines Tages trifft er unverhofft auf Theaterdirektor Striese, der gerade auf Tournee ist. Während eines Gesprächs erzählt Gollwitz, dass er in seiner Jugend das Drama „Der Raub der Sabinerinnen“ verfasst hat, welches er bis heute versteckt hält. Striese gelingt es, dem sich zunächst weigernden Autor das Werk aus den Rippen zu leiern. Da Frau Gollwitz zur Kur gereist ist, wittert der Professor keine Gefahr und stimmt einer Uraufführung seines Werkes unter Pseudonym zu. Das ungleiche Duo macht sich sofort an die Proben. Doch noch bevor das Stück das Licht der Bühne erblickt, kommt Frau Professor unerwartet zurück, sodass die Familienkatastrophe ihren Lauf nimmt, nicht zuletzt, weil sich das Töchterchen in einen Schauspieler verliebt hat.

Kalle Pohl in der Rolle des Emanuel Striese kann aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen. Sein Part wird von dem fernsehprominenten Schauspieler Bernd Jäger van Boxen übernommen.

Info

Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr, Karten ab 19 (ermäßigt ab 12) Euro zuzüglich Servicegebühr von Ticket Regional sind online unter ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (zum Beispiel Dürninger (ehemals Tabak Weiss) Neustadt, Tourist-Information Neustadt, Tourist-Information Maikammer) und telefonisch unter der Ticket-Regional-Hotline 0651 97 90 777 erhältlich. Die Karten sind Kombitickets und gelten zugleich als Fahrschein zur Anreise mit dem VRN.