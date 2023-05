Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist zwar erst 27 Jahre jung, wird aber schon jetzt in der Klassikszene als einer der weltbesten Fagottisten gehandelt: Im Rahmen der Abo-Reihe der Kulturabteilung der Stadt Neustadt konzertiert der Fagott-Virtuose Theo Plath am Dienstag, 2. November, um 20 Uhr an der Seite des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie im Saalbau Neustadt.

Überschrieben ist das Programm mit „Pastorale“ in Anspielung auf eine beliebte und traditionsreiche Gattung der Musikgeschichte, die vor allem in der Barockzeit Komponisten wie Bach, Vivaldi und