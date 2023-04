Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beifallsstürme gab es am Samstagabend in Deidesheim für die Comédienne Daphne de Luxe und ihre Show „Artgerecht – Ein tierisch menschliches Programm“. Das Boulevardtheater Deidesheim hatte sie veranstaltet und das Ereignis wohlweislich in den großen Saal der Stadthalle gelegt: Es war ausverkauft.

Schon die Bühne atmet Luxus: ein barocker Thronsessel mit rotem Polster, auf einem Tisch ein fünfarmiger Silberleuchter, ein Sektkühler. Der wird nicht gebraucht. Daphne