Deidesheim/Wachenheim. 51 Schülerinnen und Schüler haben Ende März die Integrierte Gesamtschule (IGS) Deidesheim/Wachenheim nach der 13. Klasse verlassen, 49 mit der allgemeinen Hochschulreife in der Tasche.

Karolina Kuntz hat mit der Note 1,1 das beste Abitur dieses Schuljahrgangs abgelegt. Darüber hinaus erhielt sie die Abiturpreise der Atlantischen Akademie für das Fach Sozialkunde, der Deutschen Gesellschaft für Philosophie (Ethik) und des Lions Club Deidesheim (Bildende Kunst). Alia Weindel nahm für „vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ Preis der Ministerin und für „Mitmenschlichkeit, Integration und Toleranz an der Schule“ den Preis des Landkreises entgegen. Katharina Freunscht nahm für besonderes Engagement in der Schule den Preis des Fördervereins entgegen. Der Abiturpreis des Lions Club Deidesheim im Fach Spanisch ging an Marika Jagoś. Nele Wieandt bekam den Scheffelpreis für „die beste Abiturleistung im Fach Deutsch“ und den Abiturpreis der Atlantischen Akademie (Englisch). Jonas Knoll zeigte für den Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung „herausragende Leistungen im Abiturfach Mathematik“. Die Abiturpreise des Lions Club Deidesheim (Biologie) und des Philologenverbands (Geschichte) gingen an Karolina Haber. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker zeichnete Sebastian Arnold als besten Abiturienten in diesem Fach aus. Jannik Schultz sicherte sich den Abiturpreis des Verbandsbürgermeisters Deidesheim im Fach Sport. Im Fach Darstellendes Spiel gab es den Abiturpreis des Lions Club Deidesheim für Inga Sliwka.