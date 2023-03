An den drei Neustadter Gymnasien haben in diesem Jahr 234 Schüler ihr Abitur bestanden. Ein paar Mal gab es mit 1,0 sogar die Bestnote. Doch am Ende der Schullaufbahn lohnt nicht nur ein Blick auf die Prüfungsleistungen.

Holger Lawonn, Oberstufenleiter am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG), fallen drei Begriffe ein, um das Abitur 2023 zu beschreiben: „Abiturfeier, Mottowoche, Abi-Streich.“ Klingt banal und ist es auch – und genau das meint Lawonn: „Es war einfach mal wieder ein normales Abitur.“ Denn die Abiturienten konnten Prüfungen, Zeugnisübergabe und natürlich die Feiern „ohne Abstandsregeln oder Begrenzungen von Personenzahlen“ angehen. Am KRG gab es Lawonn zufolge wie im Vorjahr 95 Abiturienten: Von diesen haben 91 das Abitur bestanden und vier haben mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife die Schule verlassen. Bester Abi-Schnitt am KRG war 1,0.

Das gilt auch fürs Leibniz-Gymnasium, wo laut Oberstufenleiter Markus Zech mit Ruby Neumann und Lucie Peter zwei Schülerinnen einen Abischnitt von 1,0 erreicht haben. Am Leibniz gab es 72 Abiturienten (20 weniger als 2022). 71 haben die Prüfungen auch gemeistert. „Ein Prüfling hat es nicht geschafft, dieser hat aber den schulischen Teil der Fachhochschulreife erreicht“, so Zech.

Er lobt den Abijahrgang als sehr nett und sozial engagiert. Auch alle Absprachen rund um die Feierlichkeiten hätten problemlos funktioniert. Besonders hebt Markus Zech noch hervor, dass die Abiturienten die Feier zur Zeugnisübergabe mit Hilfe einer Lehrerin selbst musikalisch gestaltet haben.

Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium haben 72 Schüler das Abitur bestanden – „einmal mit der Traumnote von 1,0“, sagt Oberstufenleiterin Ute Clemens. Vergangenes Jahr kam das „Käthe“ noch auf 92 Abiturienten und sogar drei 1,0-Abschlüsse.

Da den Schülern in den vergangenen Jahren die Verleihung der Zeugnisse in der schuleigenen Turnhalle so gut gefallen hat, blieb es dabei auch in diesem Jahr, so Clemens. Den Ball gab es zwar wieder am Montagabend im Saalbau – dort dann mit dem Schwerpunkt auf das „bunte Programm“ und lediglich zwei Preisverleihungen.

Preisträger des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums

Vorbildliches Verhalten und besonderer Einsatz in der Schule: Nele Metzner

Müller-Busch-Preis für besondere Leistungen in Musik, Sport oder Kunst: Mathilda Schäfer

Leitung Schulsanitätsdienst: Benedikt Jahn, Marvin Stephan

Besonderer Einsatz für die Schulgemeinschaft: Victoria Solbach und Karl Christoph Frey

Bestes Abitur: Benedikt Jahn

Deutsch: Anna Jung

Mathematik: Ümit Aksoy

Englisch: Mia Hemkes

Latein: Justus Hauck

Griechisch: Angela Ullrich

Informatik: Caius Weinerth

Theater-AG: Greta Alberti

Physik: Jonathan Hoffmann

Technikpreis der Stadt: Jonas Mannweiler, Philipp Salm

Französisch: Benedikt Jahn

Mathe: Clara Lang

Physik: Joshua Winkler

Chemie: Levin Dorsch, Emma Nothelfer

Geschichte: Benedikt Jahn

Preisträger des Leibniz-Gymnasiums

Musik: Zoe Bachmann, Mael Akin, Felix Penn, Lennart Scheuer

Sport: Sofie Hrubasik

Biologie: Ruby Neumann

Chemie: Felix Penn, Axel Stange, Elena Grundhöfer (alle Gesellschaft Deutsche Chemiker), Julian Nohr (Freundeskreis)

Physik: Sarah Terres

Informatik: Philipp Damian

Sozialkunde: Finn Krieger

Deutsch: Ruby Neumann

Französisch: Lucie Peter

Sanitätsdienst: Tina Tran, Lea Abel, Sofie Hrubasik, Lennart Scheuer, Emilie Wuner, Desiree Wöhrle

Bestes Abitur: Ruby Neumann

Soziales Engagement und vorbildliche Haltung: Nadine Funk (Preis Schulelternbeirat) und Lucie Peter (Preis Bildungsministerin)

Preisträger des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums

Bildende Kunst: Jan Wilwerth

Musik: Melissa Newton

Musik: Francis Merz

Biologie: Felix Diehl

Chemie: Lucia Bock, Michael Gemza

Physik: Moritz Degen

Erdkunde: Sarah Engelmann

Geschichte: Jessica Klein

Deutsch: Annika Brozio (Scheffel-Preis) und Marieke Kärcher (Fachschaft)

Englisch: Sara Ibrahim

Französisch: Sarah Engelmann

Mathematik: Moritz Degen

Sport: Jonas Johannböke

Bestes Abitur: Sarah Engelmann

Beispielhafter Einsatz in der Schule: Nina Schröter