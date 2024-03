210 Schüler an den drei Neustadter Gymnasien haben das Abitur bestanden und ihre Zeugnisse bekommen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Preisträgern aus allen drei Schulen.

Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium

86 Schüler sind laut Oberstufenleiter Holger Lawonn zu den mündlichen Prüfungen angetreten. 83 Schüler haben das Abitur, drei verlassen die Schule mit der Fachhochschulreife. „Wir haben viermal den Schnitt 1,0 und 29 Schüler mit einer 1 vor dem Komma“, lobt Lawonn. Er spricht von einem „sehr engagierten und leistungsstarken“ Abijahrgang am KRG.

Die Preisträger des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums. Foto: Schule/gratis

Die Preisträger:

Vorbildliches Verhalten und besonderer Einsatz: Anton Barthel, Müller-Busch-Preis für besondere Leistungen: Annette Ullrich (Musik) und Regina Guth (Bildende Kunst), Preis der Karel-Kunc-Stiftung für besondere Leistungen im sozialen Bereich: Haakon Bührer (Schulsanitätsdienst), Lena Adams und Eva Olivari (beide Zukunfts-AG), Bestes Abitur: Clemens Wandslebe, Literarische Gesellschaft: Till Klein (Deutsch), Deutsch-französische Gesellschaft: Hanna Grabbe, Besondere Leistungen: Emilio Frobin (Mathe), Annette Ullrich (Griechisch), Clemens Wandslebe (Latein), Niklas Kalckbrenner, Lilli Heinemann, Felicitas Müller (alle Englisch), Lilli Schwinn (Biologie), Catharina Mohr (Deutsch), Julia Roth (Theater AG), Deutsche Physikalische Gesellschaft: Ferdinand König und Luis Liebenstein, Verband der Mathematiker: Leonie Kremer, Pfalzmetall (Physik): Luis Liebenstein, Gesellschaft für Informatik: Jonas Lawonn, Gesellschaft deutscher Chemiker: Luis Liebenstein, Philologenverband (Geschichte): Clemens Wandslebe, MINT-Preis der Stadt Neustadt: Luis Liebenstein, Demokratie-Preis der Stadt Neustadt: Clemens Wandslebe

Leibniz-Gymnasium

Mit 61 Schülern gab es am Leibniz einen kleinen Abijahrgang. „Erfreulicherweise haben alle bestanden“, sagt MSS-Leiter Markus Zech. Einmal gab es die Bestnote 1,0, außerdem gab es zweimal 1,1. Insgesamt schlossen am Leibniz 13 Schüler ihr Abi mit einer 1 vor dem Komma ab. „Typisch für den Jahrgang könnte man die Fähigkeit bezeichnen, sehr (!) kurzfristig ihre Events zu organisieren – und das auch noch mit Erfolg“, schreibt Zech.

Preisträger des Leibniz-Gymnasiums, Teil 1. Foto: Schule/gratis

Er lobt, dass die Kommunikation im Vorfeld gut war und Absprachen mit der Schulleitung dann auch eingehalten wurden. „Erstmals seit langem gab es eine Kooperation in den Fächern Sport und Bildende Kunst mit dem Käthe, um an beiden Schulen die Wahl dieser Fächer zu ermöglichen. Das wurde sehr gut aufgenommen und hat auch super geklappt. Einen herzlichen Dank an die beteiligten Kollegen, das war sehr professionell“, so Zech.

Und Teil 2 der Preisträger des Leibniz-Gymnasiums. Foto: Schule/gratis

Die Preisträger: Deutsch: Fiona Mrodzinsky (Scheffel-Preis), bester Notendurchschnitt: Hanna Fuhrbach (Leibniz-Preis), vorbildliche Haltung und besondere Einsatzbereitschaft: Hanna Fuhrbach, Biologie: Josua Vogt, Chemie/Biologie: Shekhulhadadin Wajed, Chemie: Hanna Fuhrbach, Theo Sommer, Tobias Zech, Sport: Marie Lambert, deutsch-französische Gesellschaft: Fiona Mrodzinsky, Informatik: Pirmin Gilb, Sanitätsdienst: Fatima Azemovic, Fremdsprachen (Certi Lingua): Hanna Fuhrbach, Streicherensemble: Jeanne Vallex, MINT-Preis der Stadt Neustadt: Tobias Zech, Demokratiepreis der Stadt Neustadt: Jeanne Vallex.

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Alle 66 Kandidaten haben laut MSS-Leiterin Ute Clemens am Käthe ihr Abitur bestanden. „Einmal gab es sogar die Bestnote 1,0.“ Der Jahrgang sei leistungsstark und „besteht aus einer bunten Mischung liebenswürdiger Persönlichkeiten“, so Clemens. Viele und vor allem Schülersprecher Yann Berton hätten sich sehr kreativ eingebracht. Am Samstagabend wird nach der Zeugnisübergabe am Freitag nochmal gefeiert, wenn im Saalbau der Abi-Ball des Käthe stattfindet.

Die Preisträger: Bestes Abitur: Mahnoor Tufail, beispielhafter Einsatz in der Schule: Yann Berton und Sara Ghazi, soziales Engagement: Ella Vagts und Yann Berton, Musik: Emma Zimmer und Amelie Hempel, Mathematik: Julius Cherdron, Geschichte: Vincent Schneider, Französisch: Mahnoor Tufail und Paul Widmann, Englisch: Christian Edrich, Johan Förster und Anu Kölsch, Deutsch: Mahnoor Tufail und Mara Junge-Bornholt, Chemie: Johan Förster, Jonathan Steffen und Hannah Wagner, Biologie: Ella Vagts, Bildende Kunst: Yagmur Cabuk