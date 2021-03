Bis die Ausleihe der Bücherei im Pfarrhof in Ruppertsberg wieder für Leser geöffnet werden darf, wird ein Abholservice angeboten. Wer dieses Angebot nutzen möchte, muss bis spätestens dienstags 10 Uhr einen Zettel mit Namen und Bücherwünschen in den Briefkasten an der Bücherei werfen. Ein entsprechendes Wunschpaket wird dann zusammengestellt, das mittwochs von 16 bis 18 Uhr am Eingang der Bücherei abgeholt werden kann. Zur gleichen Zeit können auch die entliehenen Medien durch das geöffnete Fenster an der Bücherei zurückgegeben werden.