In dieser Woche werden entlang einiger Straßen aus Verkehrssicherungsgründen zahlreiche Bäume gefällt. Rekordhitze, Dürre und Schädlingsbefall der vergangenen Sommer seien auch am Haßlocher Wald nicht spurlos vorbeigezogen, so die Verwaltung. Dazu fehle wegen der relativ geringen winterlichen Niederschläge Feuchtigkeit beim Aufbau des Wasservorrates im Boden. Die Folge sei ein Absterben weiterer Bäume, besonders betroffen seien Kiefer, Birke und Buche. Aus diesem Grund hätten Mitarbeiter des Forstes entlang hoch frequentierter Wege wie im Bereich der Laufstrecken oder an den Wegen mit besonderer Nutzung (Spielweg) den Baumbestand verstärkt kontrolliert. Absterbende und bereits abgestorbene Bäume seien gefällt worden. Zurzeit werde im Bereich der L 530 (Geinsheimer Straße), der L 529 (Holidaypark-Straße) sowie der K 14 vom „Alten Forsthaus“ in Richtung Lachen-Speyerdorf gearbeitet. Mangelnde Sicherheit bei Sturm sowie Ast- und Kronenbruch gefährden laut Revierförster Armin Kupper den Straßenverkehr. Die Baumfällungen sollen noch die komplette Woche in Anspruch nehmen. Kupper weist darauf hin, dass ein Teil der gefällten Bäume komplett im Bestand liegen bleiben werde, da eine Verwertung des Kiefernholzes sehr schwierig sei. Auch im Waldesinneren und auf Waldwegen sei grundsätzlich mit waldtypischen Gefahren zu rechnen, so Kupper.