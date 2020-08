Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr ein über ein Speichenschloss gesichertes E-Bike gestohlen. Das grau-schwarze Damenrad der Marke Pegasus war nach Angaben der Polizei im Fahrradständer vor einem Neustadter Altenheim in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Neustadt zu wenden, Telefon 06321/8540.