Privater Haushalt ist gleich eingerichtete Küche oder Kochnische: Von dieser Idee hat sich der Stadtrat Neustadt am Dienstag verabschiedet, indem er die Abfallwirtschaftssatzung änderte. Künftig reicht es aus, wenn Anschlüsse für eine Küche oder Kochnische vorgesehen sind, sie also nicht eingerichtet sein muss, um eine Grundgebühr in Sachen Abfall erheben zu können. Bei dieser Gebühr geht es darum, die Eigentümer leerstehender Wohnungen an jenen Kosten zu beteiligen, die der Stadt entstehen, weil sie für die Abfallentsorgung zuständig ist. Dass die Satzung geändert werden muss, war in einem Rechtsstreit klar geworden.