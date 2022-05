Seit September 2021 wird der Abenteuerspielplatz im Böbig umfassend saniert, Ende Juni dieses Jahres sollte die Wiedereröffnung gefeiert werden. Daraus wird aber nichts: Wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, verzögern sich die Arbeiten um vier bis sechs Wochen. Der Grund seien Engpässe bei der Materiallieferung.

Insgesamt investiert die Stadt knapp 2,6 Millionen in den Abenteuerspielplatz, der sehr in die Jahre gekommen war. Er soll ein Vorzeigeprojekt innerhalb des rheinland-pfälzischen Städtebauprogramms „Soziale Stadt“ sein, in das der Böbig aufgenommen worden war. Damit verbunden sind hohe Zuschüsse. Zuletzt hatten sich die Kosten um gut 72.000 Euro erhöht, weil die Calesthenics-Anlage für Fitnessübungen den notwendigen Fallschutz erhält. Ursprünglich war Kies als Bodenbelag vorgesehen worden.

Kleiner Park für alle

Wenn voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August die neue Anlage eingeweiht wird, soll aus dem Spielplatz ein kleiner Park für Besucher jeden Alters geworden sein, vor allem aber für Kinder, Jugendliche und Familien. So gehören neben Spielbereichen auch ein Sinnesgarten, Wasserangebote und Grillstationen zum Konzept.