Seit September 2021 wird der Abenteuerspielplatz im Böbig umfassend saniert. Das Vorhaben kostet insgesamt 2,5 Millionen Euro. Nun kommen weitere 72.700 Euro hinzu. Der Stadtrat hat den zusätzlichen Ausgaben am Mittwochabend einstimmig zugestimmt. Für die beschlossene Summe erfolgt auf dem etwa 20 Quadratmeter großen Bereich der „Calesthenics Anlage“, also einer Anlage für Fitnessübungen, der Einbau eines entsprechenden Fallschutzes. Der Stadtvorstand hat sich laut Verwaltungsvorlage zu einer Umplanung entschlossen, da in dem zunächst vorgesehenen Kies als Bodenbelag niemand gerne Sportübungen mache. Der neue Belag sei dafür besser geeignet. Daher hält der Stadtvorstand die Umplanung sowie die neue Auftragsvergabe für sinnvoll. Zudem könne auf dem neu gewählten Bodenbelag dann auch die Inklusionsschaukel gut installiert und besser genutzt werden. Der Abenteuerspielplatz ist seit Oktober 2021 wegen der Sanierung gesperrt. Bis Ende Juni sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein und das Gelände dann wieder genutzt werden können. Zur Sanierung gehört unter anderem auch die Umgestaltung des kompletten Wasserbereichs.