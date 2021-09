Die Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes im Böbig bereitet der Stadt einige Sorgen: Die Kosten steigen nun um gut 520.000 Euro.

Der Hauptausschuss hat dem Projekt am Dienstagabend dennoch einstimmig zugestimmt und ebenso einstimmig die Arbeiten vergeben. Mit der Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes an der Robert-Stolz-Straße soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Bereits im April hatte der Hauptausschuss eine Kostensteigerung von 390.000 Euro abgesegnet. Dass nun erneut draufgelegt werden müsse, begründete Baudezernent Bernhard Adams mit dem Ergebnis der Ausschreibung. Drei Angebote seien eingegangen. Das günstigste liege bei 2,34 Millionen Euro. Das sei „sehr enttäuschend“, räumte Adams ein. Die Stadt hatte mit 1,78 Millionen Euro und einem Zuschuss von 1,6 Millionen Euro (90 Prozent) kalkuliert. Dann habe das beauftragte Ingenieurbüro die Kosten auf 1,82 Millionen Euro geschätzt. Und selbst dieser Betrag sei bei der Ausschreibung weit übertroffen worden. Die Gründe dafür seien die „aktuelle Baukonjunktur“ und die „sehr schwierigen Materialpreise“. Michael Fuhrer (Abteilung Grünflächen) erläuterte, dass zudem die Entsorgungskosten für den Boden deutlich gestiegen seien. Adams sprach bei dieser Entwicklung von einem „echten Ärgernis“.

Tatsächlich musste der Hauptausschuss eine Summe von 870.000 Euro zusätzlich absegnen, da 350.000 Euro im Haushalt falsch hinterlegt waren. Dies sei ein „redaktioneller Fehler“ gewesen, so Adams. Er kündigte an, dass sich die Stadt angesichts der Kostensteigerung noch um eine entsprechende Aufstockung der Förderung bemühe.

Die Redner der Fraktionen sicherten ihre Zustimmung für das Projekt zu, mahnten aber an, dass es zu keinen weiteren Kostensteigerungen mehr kommen solle.