Zwei Männer haben am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der B39 am Ortsausgang Neustadt auf abenteuerliche Weise versucht, einen Wagen abzuschleppen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 72-Jähriger an seinem Fahrzeug eine Abschleppstange und ein dünnes Seil, um den Wagen eines 70-Jährigen hinter sich herzuziehen. Die Stange war jedoch nicht am hinteren Auto befestigt, sondern hing lose auf dem Boden. Das Seil war am vorderen Wagen mittels eines Handwerkzeugs verknotet, befestigt war es an der Vorderachse des hinteren Fahrzeugs. Dadurch schleifte das Seil an der Verkleidung des hinteren Auto, das auf diese Weise bereits beschädigt worden war.

Die Polizei stellte bei der Kontrolle fest, dass die Reifen des hinteren Fahrzeugs schon abgefahren waren. Darüber hinaus gab es für den Wagen weder eine Zulassung noch einen Versicherungsschutz, weshalb gegen beide Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen wurde.