Die etwas aus der Mode geratenen Begriffe „Schuld“ und „Sünde“ stehen am kommenden Donnerstag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Mittelpunkt eines Abendvortrags im Neustadter Kloster. Christoph Götz, Leiter des Bildungs- und Gästehauses und von Haus aus promovierter Theologe beleuchtet verschiedene Facetten der Schuld- und Sündenvorstellung aus theologisch-ethischer Sicht und geht auch auf die aktuelle Konjunktur der beiden Begriffe in der Diskussion um Machtmissbrauch und Verantwortung für Verbrechen (in) der Kirche ein. Da der Vortrag als Bildungsveranstaltung gilt, kann er auch unter Corona-Bedingungen stattfinden. Es ist aber Anmeldung bis spätestens 30. November unter 06321/8750 oder info@kloster-neustadt.de erforderlich. Eintritt: 5 Euro.