Der Wochenmarkt in Neustadt soll attraktiver werden. Um das Angebot auszubauen und neue Kunden anzulocken, hat die seit wenigen Monaten zuständige Marktmeisterin Julia Litzinger mit dem Stadtmarketing das Konzept des Abendmarkts ins Leben gerufen. Die Premiere fand am 1. August statt. Jetzt am Donnerstag geht der Abendmarkt in die zweite Runde. Von 15 bis 20 Uhr werden auf dem Marktplatz dann frische und regionale Produkte verkauft. Zudem sorgt das Duo Leni & Lars mit Acoustic Rock und Pop für die musikalische Begleitung. Außer Obst und Gemüse können sich die Besucher etwa mit Saumagen-Burger, Dampfnudeln, Flammkuchen, Wildschweinbratwurst oder Fingerfood stärken und dazu eine Schorle trinken. Darüber hinaus gibt es Stände mit Backwaren, französischen und Tiroler Spezialitäten, Feinkost sowie Olivenöl und Holzwaren. Am Vormittag wird auch wie gewohnt geöffnet sein – bis 13 Uhr sorgen der Obst- und Gemüsestand von Martin Braun und der Dampfnudelstand für das klassische Wochenmarktangebot. Der dritte und für 2024 letzte Abendmarkt ist für 2. Oktober geplant.