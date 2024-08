Am Montag, 2. September, 19.30 Uhr, sind alle Bürger dazu eingeladen, an einer Abendbegehung von Polizei und Ordnungsamt in Haßloch teilzunehmen. Ziel ist es, mögliche Sicherheitsprobleme im Ort zu identifizieren. Wo der Startpunkt ist, richtet sich nach den Rückmeldungen der Bürger.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten Begehungen in den Abendstunden stattgefunden, bei denen bisher das Bahnhofsumfeld sowie der Ortskern im Fokus standen. Dabei geht es darum, gemeinsam mit den Bürgern festzustellen, wo es Gefahrenstellen gibt und wo Handlungsbedarf besteht. Die Bürger können konstruktive Kritik äußern und sich mit Polizei und Ordnungsamt über Sicherheit und Ordnung im Ort austauschen.

Für die nächste Abendbegehung am 2. September bittet die Verwaltung die Bürger um Hinweise, in welchen Bereichen sie mögliche Gefahrenstellen sehen. Auf Grundlage ihrer Rückmeldungen sollen diese Bereiche bei der kommenden Begehung gezielt in den Fokus genommen werden. Rückmeldungen, die bis zum Montag, 19. August, eingegangen sind, werden bei der Planung berücksichtigt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch können Fragen oder Anliegen, die während der Begehung besprochen werden sollen, der Verwaltung im Vorfeld mitgeteilt werden. Ansprechpartnerin ist Christine Behret, 06324 935-256, christine.behret@hassloch.de.

Die Dauer der Begehung richtet sich nach der Beteiligung und den Gesprächen vor Ort. Bürgermeister Tobias Meyer, der zugleich als Ordnungsdezernent fungiert, erhofft sich wertvolle Anregungen für die zukünftige Sicherheitsarbeit in Haßloch.