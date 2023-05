Am Montag, 15. Mai, findet um 19.30 Uhr eine Abendbegehung mit Polizei und Ordnungsamt durch den Haßlocher Ortskern statt. Bürger haben dabei im Dialog mit Polizei und Ordnungsverwaltung die Möglichkeit, ihr persönliches Sicherheitsempfinden darzulegen, auf potenzielle Gefahrenstellen aufmerksam machen sowie Lob und Kritik in Bezug auf Sicherheit und Ordnung zu äußern. Treffpunkt für die Begehung am Montagabend ist auf dem Rathausplatz in Höhe des Rathauses.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an der Begehung ist nicht erforderlich. Wer möchte, kann Fragen oder Anliegen, die im Rahmen der Abendbegehung angesprochen werden sollen, bereits im Vorfeld der Verwaltung melden. Ansprechpartnerin ist Christine Behret, 06324 935 256, christine.behret@hassloch.de.

Die Dauer der Begehung hängt von der Beteiligung sowie von den Gesprächen zwischen Bürgern, Polizei und Verwaltung ab. Das Angebot der Abendbegehungen ist nicht neu. Bereits vor zwei Jahren hatte Bürgermeister Tobias Meyer gemeinsam mit Polizei und Ordnungsverwaltung zu zwei Begehungen eingeladen. Eine fand im Bahnhofsumfeld, die andere ebenfalls im Ortskern statt.