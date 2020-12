Zwischen 12. und 20. Dezember soll in der Neustadter Fußgängerzone eine allgemeine Maskenpflicht gelten, und zwar montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Das hat am Donnerstag der Verwaltungsstab der Stadt unter der Leitung von Oberbürgermeister Marc Weigel beschlossen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung soll am Freitag erlassen werden, wie die Stadt mitteilt.

Da gerade in der Vorweihnachtszeit viele Besucher in der Fußgängerzone unterwegs seien, sei es schwer, das bestehende Abstandsgebot einzuhalten, so die Begründung. Angesichts der allgemein steigenden Corona-Infektionszahlen setzt die Stadt daher jetzt zusätzlich auf die Maskenpflicht.

Dabei spielt auch eine Rolle, dass sich die Lage am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift im Verlauf dieser Woche zugespitzt hat: Wegen der steigenden Anzahl an Corona-Patienten kam das Krankenhaus an seine Belastungsgrenze und musste planbare Eingriffe verschieben.

Wo genau die Maskenpflicht gilt

Die Maskenpflicht im Freien betrifft Badstubengasse, Friedrichstraße (zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Landauer Straße), Hauptstraße, Kartoffelmarkt, Kellereistraße, Laustergasse (zwischen Kellereistraße und Klemmhof), Klemmhof, Marktplatz, Marktstraße, Marstall, Metzgergasse, Landschreibereistraße (zwischen Landschreibereistraße 8 und Schwanengasse), Rathausstraße (zwischen Manfred-Vetter-Straße und Marktplatz), Schwanengasse sowie Turmstraße (zwischen Marktplatz und Zwerchgasse).