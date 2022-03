Die Fahrbahn der Landauer Straße (B39) wird ab kommenden Samstag zwischen Bahnunterführung und Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt verengt. Zudem kann es an diesem Tag laut Stadtverwaltung zwischen 7 und 11 Uhr zu kurzen Vollsperrungen im Baustellenbereich kommen. Grund dafür ist, dass an der Ecke Landauer Straße/ Alban-Haas-Straße ein Gebäude abgerissen und das Grundstück neu bebaut werden soll. Daher steht bis voraussichtlich Juli in diesem Bereich nicht die gesamte Breite der Straße zur Verfügung. Zwei Linksabbieger-Spuren müssen gesperrt werden. Die Einfahrt in die Alban-Haas-Straße ist nicht mehr möglich, die Umleitung erfolgt über Zwockelsbrücke und Schillerstraße. In Richtung Landau wird die Zufahrt zum Güterbahnhof gesperrt. Das Einbiegen in die Landauer Straße ist jeweils wie bisher möglich. Schon jetzt ist wegen der Vorbereitungen ein kurzer Abschnitt des südlichen Gehwegs gesperrt.