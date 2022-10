Mit Beginn der kommenden Woche steht die Sanierung der Querungshilfe für Fußgänger in der Böhler Straße an. In der Vergangenheit hatten sich dort Pflastersteine gelockert, sodass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, teilt die Gemeindeverwaltung Haßloch mit. Die Arbeiten starten am 17. Oktober und sollen rund eine Woche dauern. Die Böhler Straße wird daher im Bereich der Querungshilfe für jeweils wenige Tage halbseitig gesperrt. Zunächst ist die Fahrbahn ortseinwärts gesperrt. Das heißt, der Kreisverkehr Böhler Straße/Bismarckstraße wird aus der Böhler Straße kommend gesperrt sein. Im Anschluss daran folgt die Sanierung auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Am Kreisel ist die Einfahrt in die Böhler Straße und somit in Richtung zur Ortsumgehung gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.