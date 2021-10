Im Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins Hambach gilt ab 11. Oktober die 2G-Regel: Im Innenbereich dürfen sich dann nur Geimpfte und Genesene aufhalten. Im Gegenzug entfallen damit das Abstandsgebot und die Maskenpflicht.

Ab Montag dürfen sich in der Hohe-Loog-Hütte nur noch geimpfte oder genesene Gäste aufhalten. Davon ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren. Ungeimpfte können nicht mehr in die Hütte eingelassen werden, auch nicht zum Bestellen an der Theke, teilt der Pfälzerwaldverein (PWV) Hambach mit. Damit folge der Verein dem Beispiel anderer Pfälzerwald-Hütten.

Luftreiniger in Gasträumen

Laut dem Vorsitzenden Peter Saling könnten derzeit wegen des Abstandsgebots nur ein Drittel der Plätze genutzt werden. Dies sei im Winter eindeutig zu wenig für die vielen Besucher. Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung könne über die 2G-Regel auf Maskenpflicht und Abstandsgebot im Innenbereich verzichtet werden. Damit könnten die Wanderer wieder „wie früher auch drinnen bewirtet werden“, sagte Saling. Während der Öffnungszeiten würden zudem in allen Gasträumen der Hütte Luftreiniger laufen.

Nach der Corona-Verordnung sei es zwar möglich, eine gewisse Anzahl ungeimpfter Gäste im Innenbereich zuzulassen. Dies sei aber bei einer Selbstbedienungshütte und bei der Fluktuation der Gäste für den Verein nicht kontrollierbar und damit die Einhaltung der Obergrenze nicht zu gewährleisten, so Saling.