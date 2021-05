Das Bildungs- und Gästehaus Kloster Neustadt öffnet ab Mittwoch, 2. Juni, seine Türen wieder für Übernachtungsgäste. Die Einrichtung kann Gäste aufnehmen, solange die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Neustadt unter 100 bleibt. „Vorerst können wir als Verpflegungsleistung nur Frühstück anbieten“, sagt Christoph Götz, Leiter des Bildungs- und Gästehauses. Am Anfang werde auch nur das Haupthaus geöffnet. Die Villa, in der es nur Etagenduschen und -WCs gibt, bleibe geschlossen. „Wir hoffen auch auf Verständnis und Beachtung, dass unsere Gäste einen gültigen Corona-Test vorweisen müssen“, erläutert der Hausleiter. Zugleich verspricht er, dass „alle gültigen Hygienestandards“ eingehalten würden: „Wir haben das alles im vergangenen Jahr schon eingeübt und alle Vorkehrungen getroffen.“ Anfragen zum Bildungs- und Gästehaus bitte per E-Mail an info@kloster-neustadt.de oder unter Telefon 06321/8750. Der Empfang ist aktuell aber nur zeitweise besetzt. Weitere Informationen gibt es daher auch unter www.kloster-neustadt.de.

Zudem startet das Kloster nun auch wieder mit eigenen Veranstaltungen: So soll der für Samstag, 5. Juni, geplante Wandertag mit Bruder Josef Faath stattfinden. Für weitere Pläne wolle man die Entwicklung in der nächsten Woche abwarten, sagt Gerd Hemken, Rektor des Klosters. Infos zum Programm unter www.kloster-neustadt.de.