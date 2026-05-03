Der neue Flächennutzungsplan ( FNP) 2040 für Neustadt ist seit dem 9. April wirksam und ersetzt damit den bisherigen Plan aus dem Jahr 2005. Darüber hat die Stadt informiert. Mit dem neuen FNP legt die Stadt die strategischen Leitlinien für ihre räumliche Entwicklung bis zum Jahr 2040 fest. Vorausgegangen waren eine intensive und jahrelange Vorbereitung in der Verwaltung sowie eine enge Abstimmung in den politischen Gremien sowie mit den Bürgern. Der Plan umfasst die Kernstadt sowie alle neun Ortsbezirke und stellt die Nutzungsmöglichkeiten von Flächen dar. Im Dezember hatte der Stadtrat dem Konzept zugestimmt. Der Plan bildet die Grundlage für die Entwicklung neuer Wohngebiete, die Ansiedlung von Gewerbe, den Ausbau erneuerbarer Energien oder für Flächen für den Naturschutz. Nach dem Stadtratsbeschluss ist der Flächennutzungsplan von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als zuständiger höherer Verwaltungsbehörde ohne Auflagen genehmigt worden, so die Stadt. „Damit wurde bestätigt, dass das Werk den rechtlichen Anforderungen entspricht und das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde“, so Beigeordneter Bernhard Adams, der dabei die Leistung des Teams aus der Abteilung Stadtplanung würdigt. Die Dokumente zum Flächennutzungsplan sind auch auf der städtischen Homepage (www.neustadt.eu) zu finden und können dort eingesehen werden.