St. Martin feiert seine Weinkerwe vom 2. bis 5. August. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 19 Uhr von der Pfälzischen Weinprinzessin Hanna Spies und dem Ortsbürgermeister Timo Glaser.

Für die musikalische Umrahmung sorgen die St. Martiner Weinschlauchdudler. Anschließend wird Festwein ausgeschenkt, der in diesem Jahr vom Ausschank Küferhof. kommt Ausschankstellen bieten: KjG St. Martin, TuS St. Martin (Abteilung AH-Fußball), Familie Wagner, Landjugend-Jungwinzer St. Martin, Küferhof, Alessandro Vinothek und Restaurant Alte Weinstube sowie das Hotel-Restaurant Dalberg. Erstmals beteiligen sich Matthias und Christian Hormuth im Garagenweingut Christian Hormuth. Bei gutem Wetter wird am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr Kinderschminken angeboten. Am Sonntag findet von 11 bis 14 Uhr ein Flohmarkt auf dem Parkplatz des Pfarrzentrums statt, und von 11 bis 18 Uhr gibt es einen Buchmarkt und Kaffee in der Bücherei.

Der Montag steht im Zeichen der traditionellen Kerwewanderung ins Kerwetälchen. Abmarsch ist um 10 Uhr am Bocksbrunnen, Emserstraße 27. Ebenfalls am Montag veranstaltet die Tourist-Info die Kerwe-Weinbergführung. Sie geht entlang des Wein- und Steinlehrpfades oberhalb von St. Martin. Dafür ist eine Anmeldung in der Tourist-Info St. Martin erforderlich, Telefon 06323 5300. Zum Abschluss wird die Kerwe am Montag beerdigt.