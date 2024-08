Von Freitag, 23., bis Dienstag, 27. August, wird in Ruppertsberg Weinkerwe gefeiert. Der Dorfplatz verwandelt sich während der Festtage in einen Kerweplatz mit Kulinarik-Ständen. Karussell, Schiffschaukel und Entenangeln bieten Unterhaltung für Familien.

Mehrere Höfe öffnen ihre Tore, dabei sind der Pfarrhof, Hofgut Jadela und der Vethsche Schoppehof. Auch die örtliche Gastronomie freut sich auf die Besucher. Offizieller Auftakt ist am Samstag, 24. August, um 18 Uhr. Die Eröffnung beginnt mit dem Kerwezug ab den Kappesgärten, außerdem gibt es die Kerwered’, und der Kerwebaum wird aufgestellt. Ehrengäste sind Vertreter des Historischen Vereins Höchstädt an der Donau. Bereits am Freitag um 19 Uhr findet eine Weinprobe im Hofgut Jadela statt (Preis pro Person: 25 Euro). Eine Anmeldung unter peter.benoit@t-online.de ist notwendig.

Zur musikalischen Unterhaltung ist von Blasmusik bis zu rockigen Rhythmen auf dem Dorfplatz und in den Höfen alles dabei. Am Samstag findet von 11 bis 15 Uhr ein Hofflohmarkt statt. Die „Bloskapell“ sorgt dabei für musikalische Unterhaltung.

Die Kerwe öffnet am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr und am Montag ab 17 Uhr. Am Dienstag gibt es keine Veranstaltungen aus Ausschänke auf dem Dorfplatz mehr, vereinzelte Höfe werden aber noch geöffnet haben. Weitere Informationen sind auf der Webseite Deidesheim.de/veranstaltungskalender verfügbar.