Die Corona-Auflagen im Neustadter Stadionbad werden ab Freitag merklich gelockert. Das hat die Stadionbad GmbH mitgeteilt. Die neuen Regelung seien mit dem Gesundheitsamt abgesprochen und vom städtischen Ordnungsamt genehmigt.

Unter anderem ist ab Freitag wieder alles frei zugänglich mit Ausnahme von Sprungturm, Solarium und dem Strömungskanal im Nichtschwimmerbecken. Die Leinen im Schwimmerbecken bleiben zwar, doch darf es von allen Seiten genutzt und ebenso beim Schwimmen überholt werden. Zeitlich begrenzt ist der Aufenthalt im Becken nicht mehr. Auch Schwimmutensilien, wie Brett oder Flossen, sind wieder erlaubt, Aquajogging ist möglich. Egal, in welchem Bereich, ist aber nach wie vor ein Abstand von 1,50 Metern einzuhalten. Bei übermäßigem Andrang werden die Badeaufsichten eingreifen und die bisherigen Corona-Regeln umsetzen.

Nur noch zwei Zeitfenster

Ab Montag können Badegäste zudem länger im Stadionbad bleiben. Es gibt nur noch zwei statt drei Zeitblocks: von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr. In diesen beiden Blocks liegt die Besuchergrenze bei jeweils 600 Badegästen, insgesamt sind also 450 mehr am Tag erlaubt als in der ersten Woche seit der Öffnung.

Das E-Ticket-System bleibt bestehen und wird weiter empfohlen. Allerdings gibt es ab Montag auch wieder eine reguläre Kasse am Eingang. Dort werden Karten angeboten, die noch nicht online verkauft sind. Wie viele das jeweils sind, darüber soll auf der Internetseite des Stadionbads regelmäßig informiert werden. Das Stadionbad, so Geschäftsführer Holger Mück, werde ab Freitag wieder viel mehr Freizeitcharakter haben. Das gute Wetter eingeschlossen, „freuen wir uns auf eine schöne Saison“.

Öffnet Hambach?

Nach RHEINPFALZ-Informationen soll das Hambacher Freibad jetzt doch öffnen. Indes gibt es noch keine Bestätigung vom Förderverein, dessen Ansprechpartner bislang noch nicht zu erreichen war.