Am Freitag hat das „Kastanienbock“ von Philip Butter Premiere. Der junge Selfmade-Brauer aus Heidelberg, der seit fünf Jahren in der Neustadter Kunigundenstraße Wurzeln geschlagen hat, hat sein Kunigunden-Restaurant erweitert. Doch was hat es mit der neuen Biersorte auf sich?

Der 27-jährige Philip Butter steht mit seiner Partnerin Michelle Petri an sieben Tagen in der Woche hinter der Theke des Restaurants Kunigunde. Butter hatte bis vor fünf Jahren mit der