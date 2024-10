Die Vollsperrung an der Ostumgehung von Haßloch wird am Donnerstag, 31. Oktober, aufgehoben. Die Erneuerung der L529 und L530 im Bereich zwischen der Anschlussstelle Haßloch der A65 und der Kläranlage ist abgeschlossen. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitgeteilt. Der Zeitplan ist eingehalten worden: Beim Start der Bauarbeiten Mitte Juli hatte der LBM angekündigt, dass die Gesamtmaßnahme bis Ende Oktober andauern wird. Die Fahrbahn der L 529 und L 530 wurde auf einer Gesamtlänge von rund 4,9 Kilometern erneuert. In vier Bauabschnitten wurde die Fahrbahn saniert, als letzter Abschnitt das Stück bis zur Kläranlage. Bereichsweise wurden die anschließenden Streckenabschnitte der Anschlussäste und der angrenzenden Kreisstraße 12 erneuert. Um die Arbeiten erledigen zu können, waren in allen Bauabschnitten Vollsperrungen erforderlich. Die Auftragssumme für den gesamten Ausbau betrug rund 3,4 Millionen Euro.