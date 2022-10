Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember richtet der Fernverkehr der Deutschen Bahn eine ICE-Direktverbindung aus der Pfalz und dem Saarland nach München ein. Nach Angaben des Neustadter Bahnexperten Werner Schreiner wird der Zug um 9.37 Uhr in Neustadt abfahren und um 12.57 in der bayerischen Hauptstadt eintreffen. Eine direkte Rückfahrt werde es um 15.02 Uhr geben, der Zug soll um 18.09 Uhr in Neustadt ankommen. Der bisherige Intercity um 10.01 Uhr nach Stuttgart entfalle dafür. Erhalten bleibe aber die Frühverbindung nach München mit dem Euro-City um 6.47 Uhr. Gleiches gelte für die direkte ICE-Verbindung aus der Pfalz nach Berlin, Neustadt ab um 7.40 Uhr, Rückfahrt ab Berlin um 17.04 Uhr. Wegen Bauarbeiten werde dieser Zug dann ab April 2023 voraussichtlich nicht nach Berlin, sondern nach Dresden verkehren.