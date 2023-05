Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Millionen Euro hat die Sanierung der Diedesfelder Remigiuskirche gekostet. 2017 herrschte akuter Handlungsbedarf, weil das Dach nicht mehr sicher war. Jetzt ist fast alles wieder schön. Aber beim Turm ist noch Geduld gefragt.

In der zweiten August-Hälfte kann in Diedesfeld erstmals nach über viereinhalb Jahren wieder in der katholischen Remigiuskirche Gottesdienst gefeiert werden. Die Sanierung der in den Jahren 1752 bis