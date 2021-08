Ein rauer Wind pfeift auf dem Gipfel. Doch die Sonne wärmt die Wanderer auf 554 Metern Höhe – sofern sie nicht eh schon schwitzen. Was auf dem Weinbiet, Neustadts Hausberg, unter der neuen Hüttenpächterin alles geboten wird.

Es begann 1908 mit einem Ausschank auf dem Weinbietturm, in den Vereinsannalen liebevoll als „fliegende“ Wirtschaft bezeichnet. Der Rastplatz in luftiger Höhe war so attraktiv, dass bereits 1909 eine Hütte errichtet wurde. Sie wurde 1928 von einem stabilen Steinhaus abgelöst, die Kosten: 15.000 Reichsmark. Ab 1960 folgten zahlreiche Erweiterungen. Ein Meilenstein war 1988 der Bau einer Wasserleitung. „Vorher wurde das Weinbiethaus über den Loosenbrunnen versorgt, doch der führte oft kein Wasser“, weiß Dieter Neuwald, Pressesprecher der Gimmeldinger Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins.

Zahlreiche schmale Wanderwege führen auf den Gipfel. Für die Hüttenmitarbeiter und Lieferanten gibt es eine asphaltierte Straße, die ab dem Meisental in Haardt rund fünf Kilometer durch den Wald führt. Sie ist allerdings in schlechtem Zustand. Baumwurzeln und Witterung ließen den Straßenbelag aufspringen, große Schlaglöcher machen die Anfahrt mit dem Auto zur Qual. „Es ist ein Forststraße, wir haben keinen Einfluss auf eine Sanierung“, bedauert Neuwald.

Mannheimer hinterm Tresen

Deshalb legten die Mitglieder im Frühjahr selbst Hand an. Sie brachten 18 Tonnen Schotter auf die Piste. „Das klappte nur dank der Unterstützung einiger Winzer, die mit ihren Traktoren und Rollen den Schotter hochfuhren. Doch die Zufahrt ist immer noch schwierig. Wir fragen uns, in welchen Löchern diese 18 Tonnen Steine verschwunden sind“, berichtet Neuwald. Er kennt zehn Routen hoch aufs Weinbiet. Eine der leichtesten Strecken führt rund drei Kilometer vom Wanderparkplatz „Alte Schanz“ (bei Lindenberg/ Forsthaus Silbertal) mit wenigen Höhemetern zum Gipfel.

Mit der jüngsten Renovierung 2014/2015 wurde das Haus auf 260 Plätze im Innern erweitert. Dazu kommen 150 Sitzplätze im Freien. Besonders froh ist der Verein über den Pächterwechsel im Frühjahr zu Anja Koppenhöfer. Die Rückmeldungen seien sehr positiv, so Neuwald. Auch der Weinbietturm ist ein Anziehungspunkt. Doch war er in den vergangenen Jahren mehrfach Sorgenkind. Wegen Schimmelbefalls musste er geschlossen werden, dann besetzte eine Rotschwanz-Familie den Turm. Erst nach der Brut durfte er wieder geöffnet werden. „Die Wanderer haben sich wirklich danach gesehnt, ihn wieder besteigen zu dürfen“, sagt Neuwald.

Aussicht jedes Mal anders

Zu Koppenhöfers Aufgaben gehört es, den Turm am Abend abzuschließen. Wenn die Gäste weg sind, steigt sie die 100 Stufen nach oben. Dort hält sie einen Moment inne, genießt die Aussicht: „Sie ist jedes Mal eine andere, je nach Jahreszeit und Witterung.“ Seit der Übernahme des Weinbiethauses arbeitet Koppenhöfer mit ihrem zehnköpfigen Hüttenteam unter erschwerten Corona-Bedingungen. So sind die Sitzplätze im Innern noch um die Hälfte reduziert. „Wir sind immer noch bei erst rund 60 Prozent Auslastung“, sagt sie. Außerdem gibt es jetzt drei Annahmestellen für Bestellungen. „Statt nur für Essen oder nur für Getränke, müssen sich die Gäste jetzt nur einmal anstellen“, sagt sie.

Der widrigen Anfahrt wegen geht es für ihr Team in Fahrgemeinschaften auf den Berg. Ein Stammgast aus Mannheim fühlt sich auf dem Weinbiet so wohl, dass er bei Koppenhöfer angefragt hat, ob er ins Hüttenteam einsteigen darf. „Jetzt arbeitet er zwei bis drei Mal im Monat bei uns und bringt die Gäste mit seinem Dialekt zum Staunen“, berichtet Koppenhöfer schmunzelnd.

Weinbiethaus wird zu „La-la-li-Stube“

Neben Pfälzer Spezialitäten werden hausgemachte Spinatknödel mit Tomatensoße, Rucola und Parmesan sowie eine „Mango-Chilli-Bratwurst“ stark nachgefragt. Stammplätze gibt es für einige Gruppen. Dienstags beziehen die Weinbiet-Sänger, eine Singgruppe mit bis zu 70 Personen in der „La-la-li-Stube“ ihr Quartier, mittwochs laufen die „Weinbiet-Runners“ in Joggingschuhen auf den Gipfel und stärken sich. Auch immer mehr Mountainbiker schauen vorbei.

Tanja Koppenhöfers Lieblingsweg startet in der Sauterstraße am Neustadter Stadion. Dort geht es zunächst hoch zur Wolfsburg und dann auf schmalen Pfaden weiter aufs Weinbiet. Doch sie wandert nur, wenn sie keinen Hüttendienst hat. Schließlich muss sie pünktlich den Weinbietturm aufschließen.

Dort nächtigten einst auch die Wetterdienstler. Doch seit einigen Jahren liefert die vollautomatische Wetterstation die Daten zu Niederschlag, Windstärken und Temperatur.