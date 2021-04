Nach der Zwangspause öffnet das Hohe-Loog-Haus wieder seine Pforten. Ab Samstag können Wanderer einen Stopp einlegen – wenn auch vorerst nur im Außenbereich. Eine echte Spezialität hat das Haus nicht. Aber eine Attraktion mit Alleinstellungsmerkmal.

Viele Wege führen zum Hohe-Loog-Haus, könnte man meinen. Es gibt schließlich zahlreiche Wanderstrecken, die zum Heim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Hambach führen. Touristen, die mit der Bahn aus entfernten Städten anreisen, sei es aus Ludwigshafen, Karlsruhe oder Mannheim, laufen meist am Bahnhof los. Auch das Hambacher Schloss ist ein beliebter Startpunkt. Hans Koch, ein ehrenamtlicher Hüttendienstler, empfiehlt den Sonnenbergweg. „Er dauert knapp anderthalb Stunden, bietet jedoch wunderschöne Aussichtspunkte“, erzählt der Hambacher. Er muss es wissen.

Seit knapp 30 Jahren ist Koch Teil eines rund 150-köpfigen Hütten-Teams, das in wechselnden Gruppen den Betrieb am Laufen hält. Mittwochs sowie an Wochenenden und Feiertagen. „Ich hatte angeboten, bei Bedarf zu helfen“, erzählt der 77-Jährige. Es sollte kein einmaliger Dienst bleiben. Es wurde für ihn vielmehr zu einer Leidenschaft. Eine Beschäftigung, die ihn viel Freude bereitet. „Hier lässt es sich genießen“, meint Koch. Das sehen wohl auch andere Vereinskollegen so, die selbst aus Heidelberg und Dannstadt-Schauernheim angereist kommen, um sich hinter die Tresen zu stellen.

Parkplatz Hahnenschritt als beliebter Startpunkt

Der schnellste Weg zur Hütte beginnt jedoch am Parkplatz Hahnenschritt. Von dort aus ist nach einem knapp halbstündigen Fußweg das Ziel erreicht. Je nachdem, ob es dann weiter in Richtung Kalmit- oder Totenkopfhütte geht, kann das Hohe-Loog-Haus auch eine Zwischenstation sein. „Die Gäste sind bunt gemischt. Es gibt Menschen, die gezielt hierherkommen und für einige Stunden die Aussicht genießen. Andere legen hier einen Stopp ein, um sich zu stärken“, berichtet Koch.

Auf der Speisekarte gibt es jene Gerichte, die Herzen von Wanderern höherschlagen lassen: Leberknödel, Bratwurst, Saumagen. Pfälzische Gerichte, „ohne viel Schnickschnack“, wie es Koch ausdrückt. „Es gibt keine Sonderwünsche, weder beim Essen noch beim Trinken.“ Cappuccino oder Espresso? Nein, dafür frisch gebrühter Kaffee. Eis? Nix mit Vanille oder Schokolade, dafür gibt es eine Auswahl an Kuchen. Je einfacher die Karte, umso mehr Leute können auch bedient werden. So lautet die Devise. „Eine Spezialität ist der Spießbraten, den es zu besonderen Anlässen gibt“, berichtet Vereinsvorsitzender Peter Saling.

Plätze werden doppelt und dreifach besetzt

Bis zu 350 Gäste finden einen Platz auf der Hütte. Begehrt sind unter anderem die Außensitzplätze, von wo sich der Blick bei guter Wetterlage bis zum Schwarzwald und Odenwald genießen lässt. An einem sonnigen Feiertag werden die Plätze doppelt und dreifach besetzt, erzählt Koch. Um ihren Aufenthalt noch schöner zu gestalten, als er ohnehin ist, soll als Nächstes eine Sonnenterrasse errichtet werden. Das verkündet Peter Saling.

Für Christine Dobberke ist die Hütte so etwas wie ihr zweites Wohnzimmer. Kein Wunder, ist sie doch nahezu jeden Tag vor Ort. Als Hüttenwartin ist sie zudem die einzige hauptamtliche Kraft im Verein, und zwar seit nunmehr 13 Jahren. Sie könnte sich die Heimfahrt genauso gut sparen, zumal es im Hohe-Loog-Haus genügend Schlafmöglichkeiten gibt. „Die stehen aber ausschließlich für unsere Hüttendienstler zur Verfügung“, erklärt die 59-Jährige.

Abstellraum in „Almhütte“ verwandelt

Übernachtungsgäste sind jedoch ebenfalls willkommen, wenn sie vorab buchen. Ihr Schlafplatz befindet sich allerdings hinter der Hütte. In einem Gebäude, das einst als Lagerfläche genutzt wurde. Die Vereinsmitglieder verwandelten den Abstellraum in eine pfälzische Variante einer beliebten Almhütte. Ein Übernachtungslager mit bis zu zwölf Schlafplätzen und Kücheneinrichtung für Wandergruppen, die in der Natur nächtigen wollen.

Im Jahr 1921 errichtet, hat das Hohe-Loog-Haus knapp 100 Jahre auf dem Buckel. Sofern die Lage es zulasse, soll laut Saling der runde Geburtstag gebührend gefeiert werden. Es gab in all den Jahren so manche Ereignisse auf der Hütte. Dobberke erzählt: „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ein Brautpaar hier ihre Hochzeitsfeier begangen hat.“ Da bis auf wenige Ausnahmen nur Hüttendienstler und Versorgungsunternehmen die Hütte anfahren dürfen, musste auch die frisch Vermählten den Weg zu Fuß gehen. „Sie im Brautkleid, er im Anzug, beide mit Wanderschuhen. Das war ein unvergesslicher Anblick“, berichtet Dobberke.

Für Hochzeiten steht die Hütte nicht mehr zur Verfügung, dafür kann es jedoch zu besonderen Anlässen gemietet werden. „Unter der Voraussetzung jedoch, dass wir das Haus bewirtschaften. Catering ist hier nicht möglich“, stellt Dobberke klar.

