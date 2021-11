Im vergangenen Jahr musste der weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Weihnachtsmarkt der Kunigunde in Neustadt ausfallen. Dieses Jahr können die Besucher zwischen 22. November und 22. Dezember beim Traditions- und Genussweihnachtsmarkt wieder Glühwein schlürfen, Bratwürste essen und an Kunsthandwerksständen stöbern. Und die Kleinen dürfen Karussell fahren. Seit Dienstag steht fest: Laut der ab 8. November geltenden Corona-Bekämpfungsordnung des Landes entfallen Masken-, 3G- und Abstandsregeln bei Außenveranstaltungen – und damit auch beim Weihnachtsmarkt in Neustadt, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. Vorausgesetzt, die Stadt fällt nicht in eine höhere Corona-Warnstufe, dann würden wieder strengere Regeln gelten.

Der Traditionsmarkt ist in den vier Wochen montags bis sonntags jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Der Genussmarkt in der Vizedomei und im Rathaushof, wo regionale, aber auch internationale Spezialitäten angeboten werden, öffnet an allen vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag seine Türen. Der Genussmarkt hat samstags und sonntags die gleichen Öffnungszeiten wie der Traditionsmarkt, nur freitags startet er erst um 17 Uhr.

