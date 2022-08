Wie sich die weitere Baustelle in der Weststadt auf Anlieger und andere Neustadter auswirken wird.

Die Baustellenlage in der Neustadter Weststadt wird nicht einfacher. Zur aktuellen Sanierung der Talstraße zwischen Fröbel- und Gipserstraße gesellt sich ab kommendem Montag, 22. August, der Ausbau der Stangenbrunnengasse zwischen Haupt- und Hetzelstraße mit Seitenstraßen.

Was passiert?

Nach Angaben der städtischen Tiefbauer wird zum einen die Straße saniert. Zuvor aber wird der Schmutzwasserkanal in geschlossener Bauweise (Inliner-Verfahren) von der Hauptstraße bis zum Einmündungsbereich Stadtmühlgasse durch den Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) erneuert. Anschließend verlegen die Stadtwerke Gas- und Wasserhauptversorgungsleitungen sowie die jeweiligen Hausanschlussleitungen in der Stangenbrunnengasse, ihren Nebenstraßen und in der Webergasse. Dazu wird aufgegraben. Gleiches gilt für den Regenwasserkanal sowie die Schmutzwasser- und Regenwasserrohre für die Hausanschlüsse, wozu wieder der ESN aktiv wird.

Wie wird die Straße gestaltet?

Die Stichstraße der Stangenbrunnengasse und die Webergasse werden laut Tiefbauern gepflastert. Die Hauptachse Stangenbrunnengasse bekommt, wie die Hetzelstraße, einen niveaugleichen, beidseitigen Gehweg mit Muldenrinne und eine asphaltierte Fahrbahn.

Warum wird voll gesperrt?

Die Sperrung für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr mit Ausnahme von Anliegern und Zulieferern wird mit den beengten Verhältnissen in dieser Baustelle begründet.

Gibt es eine Umleitung?

Für Anlieger und Zulieferer wird eine Umleitung eingerichtet. Dazu ist die Landschreibereistraße keine Einbahnstraße mehr, es kann also in beide Richtungen gefahren werden. Anlieger und Zulieferer können somit über die Schütt durch die Unterführung an der Sparkasse in die Landschreibereistraße bis zur Badstubengasse fahren und zurück über die Landschreibereistraße durch die Unterführung in die Schütt bis zur Kreuzung Fröbelstraße/Hetzelstraße. Dort geht es dann entweder rechts durch die Hetzelstraße und links durch die Klausengasse über den Kohlplatz bis zur B38 und weiter Richtung Westen. Oder aber über die Hetzelstraße bis zur Marienkirche und dort links über den Kohlplatz bis zur B38. Wer von der Schütt kommt und zurück Richtung Osten möchte, kann links über die Hetzelstraße Richtung Talstraße um die Hetzelanlage fahren.

Entfallen Parkplätze?

In der Landschreibereistraße und in der Unterführung Sparkasse werden die Parkplätze gesperrt. Dazu stellt die Stadtverwaltung Halteverbotsschilder auf.

Für Fußgänger offen?

Die Grundstücke und Geschäfte im Baustellenbereich sind laut Verwaltung jederzeit erreichbar. Darüber hinaus ist die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste gewährleistet.

Änderung bei Müllabfuhr?

In jenen Bauabschnitten, in denen während der Arbeiten die Müllabfuhr nicht anfahren kann, werden für Mülleimer, Müllsammelbehälter und Müllsäcke Sammelflächen vor der Baustelle eingerichtet. Laut Stadtverwaltung geschieht das in Absprache mit der Baufirma.

Und der Verkehr nach Westen?

Für den Durchgangsverkehr nach Lambrecht und darüber hinaus bleibt es dabei, dass die Weststadt am besten gemieden wird. Wer von der Hambacher Höhe kommt, soll über die Zwockelsbrücke und weiter zur Exter- und Maximilianstraße fahren. Auch wer über die Landauer Straße in die Stadt kommt, wird über Exter- und Maximilianstraße geführt. Dies bedeutet unterm Strich, dass alle, die Richtung Lambrechter Tal unterwegs sind, die Maximilian- und Ludwigstraße, also die B38, nutzen sollen, ehe dann auf die B39 gefahren werden kann. Für alle, die aus Richtung Kaiserslautern nach Neustadt fahren, bleibt dagegen alles wie gewohnt.

Wie lange dauert es?

Gerechnet wird mit zehn Monaten Bauzeit und damit bis Juni 2023. Für den laufenden Bauabschnitt Talstraße wird fürs erste Quartal 2023 mit dem Abschluss gerechnet. Danach beginnt dort der dritte Bauabschnitt von der Einmündung Talstraße bis zur Gipserstraße.