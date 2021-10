Vom 1. bis 12. November tagt die Klimakonferenz im schottischen Glasgow. Darauf will der ökumenische Arbeitskreis Globale Verantwortung des Bistums Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz mit einem Klimagebet an jedem dieser 13 Tage hinweisen. Zudem soll das Gebet Christinnen und Christen dazu anregen, Position zu beziehen: Wenn mutige und weitsichtige politische Entscheidungen jetzt umgesetzt würden, könnten die Klimafolgen noch entscheidend abgemildert werden. In Neustadt wird den Angaben zufolge täglich um 17 Uhr auf dem Marktplatz gebetet. Es soll etwa 20 Minuten dauern. Mehr Infos im Internet: www.khg-landau.de.